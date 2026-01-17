Tottenham'a 90+3 şoku! Son 13 maçta 11'nci puan kaybı
İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında West Ham deplasmanda Tottenham'ı 90+3'te bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Tottenham, oynadığı son 13 maçta 11'nci kez puan kaybı yaşadı.
- Tottenham, West Ham'a karşı oynadığı Premier Lig maçını 2-1 kaybetti.
- Tottenham, son 13 maçında 11 kez puan kaybetti.
- West Ham, 9 maç aradan sonra galibiyet alarak 17 puana yükseldi.
İngiltere Premier Lig'in 22. hafta mücadelesinde Tottenham ile West Ham karşı karşıya geldi. Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip West Ham, 2-1'lik skorla kazandı.
TOTTENHAM'A 90+3'TE BÜYÜK ŞOK
West Ham'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Crysencio Summerville ve 90+3. dakikada Callum Wilson kaydetti. Tottenham'ın tek golü ise 64. dakikada Cristian Romero'dan geldi.
SON 13 MAÇTA 11'NCİ PUAN KAYBI
Bu sonuçla birlikte West Ham, 9 maç aradan sonra kazanan West Ham, 17 puana yükseldi. Son 13 maçta 11'nci kez puan kaybı yaşayan Tottenham ise 27 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Tottenham, Burnley deplasmanına gidecek. West Ham, sahasında Sunderland'i ağırlayacak.