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Tosyalı İskenderun Engelliler Spor Kulübü EuroCup 2026 Ön Eleme Turnuvası'nda Şampiyon Oldu

Tosyalı İskenderun Engelliler Spor Kulübü EuroCup 2026 Ön Eleme Turnuvası'nda Şampiyon Oldu
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Tosyalı İskenderun Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, İtalya'da düzenlenen EuroCup 2026 Ön Eleme Turnuvası'nda tüm maçlarını kazanarak şampiyon oldu ve gelecek sezon Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. Başkan Fuat Tosyalı, başarı için desteklerinin süreceğini belirtti.

Tosyalı İskenderun Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, İtalya'da düzenlenen EuroCup 2026 Ön Eleme Turnuvası'nda tüm maçları kazanarak şampiyonluğa ulaştı ve gelecek sezon Avrupa'da bir üst ligde Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Tosyalı İskenderun Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu (IWBF) tarafından İtalya'nın Porto Torres kentinde düzenlenen EuroCup 2026 Ön Eleme Turnuvası'nda şampiyon oldu. Turnuvayı 4'te 4 yaparak tamamlayan Tosyalı İskenderun, EuroCup 2026'da Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

A Grubu'nda mücadele eden Tosyalı İskenderun ESK, ilk maçında Fransız temsilcisi HSB Marseille'i 66-80, ikinci maçında İskoç ekibi Lothian Phoenix'i 80-41, üçüncü maçında ise İsviçre temsilcisi Rolling Rebels RCSG'yi 85-54 mağlup etti. Turnuvadaki son sınavında ev sahibi Asinara Abile ile karşılaşan Tosyalı İskenderun ESK, bu maçı da 77-31 gibi üstün bir skorla tamamlayarak eleme grubunu lider tamamladı.

Fuat Tosyalı : "Desteğimiz devam edecek"

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, elde edilen bu büyük başarı ile ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Sosyal sorumluluk anlayışımızın en önemli parçalarından biri spora ve sporcularımıza destek olmaktır. Tosyalı İskenderun Engelliler Spor Kulübü'nün Avrupa arenasında kazandığı şampiyonluk bizler için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı oldu. Engelli bireylerin spora kazandırılması ve toplumsal farkındalığın artırılması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz. Takımımızı ve emeği geçen herkesi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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