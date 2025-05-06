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Tosyalı İskenderun Engelliler, Avrupa Kupası'nda Şampiyon Oldu

Tosyalı İskenderun Engelliler, Avrupa Kupası'nda Şampiyon Oldu
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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi takımlarından Tosyalı İskenderun Engelliler Spor Kulübü, İtalya'da düzenlenen 2026 Avrupa Kupası ön eleme turnuvasında şampiyonluğa ulaştı. Takım, A Grubu'ndaki dört maçı da kazanarak üst ligde Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi takımlarından Tosyalı İskenderun Engelliler Spor Kulübü, 2026 Avrupa Kupası'nın İtalya'da düzenlenen ön eleme turnuvasında şampiyonluğa ulaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu tarafından Porto Torres'te gerçekleştirilen turnuvaya katılan İskenderun ekibi, A Grubu'ndaki 4 maçını kazandı.

Grubundaki ilk maçında Fransız temsilcisi HSB Marseille'i 80-66 ve ikinci karşılaşmasında İskoç ekibi Lothian Phoenix'i 80-41 yenen Tosyalı İskenderun, ardından İsviçre temsilcisi Rolling Rebels RCSG'ye 85-54 ve ev sahibi Asinara Abile'ye 77-31 üstünlük kurdu.

Ön eleme maçlarını kazanarak şampiyonluğa ulaşan Tosyalı İskenderun, gelecek sezon Avrupa'da bir üst ligde Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Turnuvada asist kategorisinde zirvede yer alan ve en fazla üçlük isabeti bulan kaptan Özgür Gürbulak, grubun en iyi 5'ine seçildi. Takımın diğer oyuncularından Murathan Atik de en fazla sayı atan ve ribaunt alan sporcusu oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, şunları kaydetti:

"Sosyal sorumluluk anlayışımızın en önemli parçalarından biri spora ve sporcularımıza destek olmaktır. Tosyalı İskenderun Engelliler Spor Kulübünün Avrupa arenasında kazandığı şampiyonluk bizler için büyük gurur ve mutluluk kaynağı oldu. Engelli bireylerin spora kazandırılması ve toplumsal farkındalığın artırılması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Spor
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