Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki motosiklet çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazada motosikletler yol kenarında park halinde bulunan bir otomobile çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tosya'da iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen Trafik kazasında 2 kişi yaraladı.

Olay ilçenin Bahçelievler mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.G nin kullandığı 37 KB 307 plakalı motosiklet ile O.K'nin kullandığı 37 ACM 649 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan sürücü ve motosikletler yol kenarında park halinde bulunan 06 HKA 25 plakalı otomobile çarptı.

Meydana gelen motosiklet kazasında sürçüler M.G ve O.K yaralandı. Yaralılar olay yereni gelen 112 ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.