Torununu kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan yürek yakan paylaşım: Nasıl dayanacağım

Galatasaray'ın eski başkanvekili Abdurrahim Albayrak, torunu Batuhan Bostancı'nın bir alışveriş merkezinin dördüncü katından düşüp hayatını kaybetmesinin ardından duygu dolu bir açıklama yaptı. Albayrak yaptığı paylaşımda, "Nasıl dayanacağımı, ne söyleyeceğimi bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın torunu 15 yaşındaki Batuhan Bostancı, İstanbul Şişli'deki bir alışveriş merkezinin yemek bölümünde bulunan balkondan düşerek hayatını kaybetti.

EZELİ RAKİPLERDEN MESAJ

Batuhan Bostancı'nın hayatını kaybetmesinin ardından Galatasaray ve ezeli rakipleri Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan taziye mesajları geldi.

ALBAYRAK AÇIKLAMA YAPTI

Torununu kaybeden Albayrak, sosyal medyadan bir açıklama paylaştı. Albayrak paylaşımında, "Torunun, gözbebeğim, Batuhan'ım bugün Hakk'ın rahmetine kavuştu... Üzüntümü tarif etmem imkansız. Allah masumlar masumu yavrumu cennet makamına kabul eylesin. Bizlere de sabır versin. Ne söyleyeceğimi, nasıl dayanacağımı bilmiyorum... Cenaze namazımız 21.11.2022 tarihinde ikindi namazına müteakip Eyüp Sultan Camii'nden kılınacaktır" ifadelerini kullandı.

İKİ CAMİAYI BİRLEŞTİREN DÜĞÜN

Bostancı'nın babasının da Beşiktaş'ın ünlü simalarından Asil Bostancı olduğu öğrenildi. Asil Bostancı ile Albayrak'ın kızı İlknur'un düğünü de iki camiayı bir araya getirmesi açısından çok konuşulmuştu. Albayrak, "Damadım Beşiktaşlı diye 3 yıl kızımı vermemiştim" açıklamasını yapmıştı.