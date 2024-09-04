Torreria ve Devrim'in sarmaş dolaş pozunu gören Hande kendini tutamadı! Övdü mü sövdü mü kimse anlamadı

Oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira, 8 ay önce noktaladıkları ilişkilerine bir şans daha verdi. Devrim Özkan'ın doğum gününde ise romantik pozlar paylaşıldı.

DEVRİM ÖZKAN'IN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADILAR

Devrim Özkan da doğum gününden romantik karelerini paylaşmayı ihmal etmedi. Spiker Hande Sarıoğlu ise bu paylaşıma yaptığı yorumla dikkat çekti.

HANDE SARIOĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Hande Sarıoğlu "Umarım 8 ayılık ayrılık sürecinde yaşadıklarından ders almışsındır ve dışarısının vahşi bir orman olduğunu görmüşsündür. Bu adam küçük ama gönlü kocaman sen de ne şanslısın ki o kadar yer dolaşıp gönlünü sana kaptırmış" dedi.

İşte o yorum;