Torrent ve ekibi indirime gitmedi! İşte Galatasaray'ın ödeyeceği yüklü tazminatın miktarı

Burak Elmas'ın başkanlığı döneminde Fatih Terim'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirilen Domenec Torrent, Galatasaray'dan resmen ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, Katalan hoca ve ekibinin sözleşmesini feshederken ödenecek tazminat miktarı da belli oldu.

2 MİLYON 150 BİN EURO TAZMİNAT ÖDENECEK

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Domènec Torrent Font ile yardımcıları Jordi Gris Vila, Jordi Guerrero Costa, Julián Jiménez Serrano ve Ricard Segarra Aragay'ın sözleşmeleri Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. tarafından feshedilmiştir." ifadeleri yer aldı. Galatasaray, Domenec Torrent ve ekibine 2 milyon 150 bin euro tazminat ödeyecek. Tecrübeli teknik direktör ve ekibi tazminatta indirime gitmedi.

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