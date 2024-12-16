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Torreira ve Devrim Özkan ayrıldı

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Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan ayrıldı. İkili, birbirlerini sosyal medyadan takipten çıktı. Evlilik haberleri dahi çıkan çift, birlikte oldukları fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından kaldırdı.

Süper Lig devi Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan arasındaki aşkın 'noktalandığı' iddia edildi. İkili birbirlerini sosyal medyadan takipten çıktı.

TAKİPTEN ÇIKTILAR, FOTOĞRAFLARI SİLDİLER

Uzun yıllardır yaşadıkları aşk ile kendilerinden söz ettiren Torreira ile oyuncu Devrim Özkan'ın ayrıldığı iddia edildi. Çift için evlilik haberleri ortaya atılırken, ünlü isimler birbirlerini sosyal medya hesaplarından takipten çıktı. Torreira ile Özkan, birlikte oldukları fotoğrafları da hesaplarından kaldırdı.

Torreira ve Devrim Özkan ayrıldı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıTandogan Dogan:

korkmasin parasi bitince bu maymunu tekrar arar

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Haber YorumlarıSiranuş Nermer:

heee, önemli bi haber bu yani

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Haber YorumlarıMelike Taştan:

Boş yapmacık ilişkiler.

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Haber YorumlarıSer_hat:

TORERA GOL atamadıysa DEMEK..

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Haber YorumlarıVll. Murat:

mk bu habes maymununun parası olmasa bu karının ne işi olur bununla

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Haber YorumlarıMt Hercai:

zamanında derlerdi ya topçuya ya popçuya diye. daha iyisini mi bulamadın, paralısı mı denk gelmedi?

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Haber YorumlarıTarık Avsar:

Ha bu habere gülerim işte adamların yemedikleri halt kalmadı be

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Haber YorumlarıSeçilmiş kişi:

Ryan Donk: "Türk kızları telefon numaralarımıza çok kolay ulaşıyor"

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Haber Yorumlarıdoğrucudavut:

çocuğa da atsana topu!

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