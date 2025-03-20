Torreira ile aşk iddialarına Duygu German'dan 1 hafta sonra yanıt geldi

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira, sahadaki performansının yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Daha önce oyuncu Devrim Özkan ile yaşadığı aşk ile konuşulan Uruguaylı yıldızın adı, geçtiğimiz hafta sosyal medya fenomeni Duygu German ile anılmıştı.

İkilinin bir akşam yemeğinde yan yana oturması, "Torreira yeni bir aşka mı yelken açtı?" sorularını gündeme getirdi. Ancak bu iddialara yönelik Duygu German'dan bir hafta sonra açıklama geldi.

Lucas Torreira, konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmazken Duygu German, aşk iddiaları ortaya atıldıktan bir hafta sonra sessizliğini bozdu.

"LUCAS İÇİN DEĞİL, İŞ İÇİN İSTANBUL'A GELDİM"

Lucas Torreira ile hakkındaki aşk dedikodularını yalanlayan German, "Lucas Torreira ile beraber bir reklam filmi çektik. İçime sinen bir proje oldu. Torreira çok iyi bir sporcu. Nazik ve kibar birisi. Ancak aramızda ilişki söz konusu değil. Bundan sonra da bizi aynı projelerde görebilirsiniz. Yanlış anlaşılma olmasın diye açıklama yapma gereği duydum. İzmir'den İstanbul'a işimi yapmak için gittim, ekipçe yemek yedik işimi yaptım ve geri döndüm. Erkeklere kırgın değilim ama bazı kadınların yaptığı yorumlara kırıldım. Çünkü kadının, kadına bunu yapması korkunç. O zaman bir açıklama yapma gereği duymadım. Çünkü kendimden çok eminim ailem benden çok emin. Siz benim omzuma basarak yükselmeye çalışırken, ben normal hayatıma devam ediyorum" dedi.

TORREIRA'DA SES YOK

Lucas Torreira ise, hakkında çıkan aşk iddialarıyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Ünlü futbolcunun, Galatasaray'ın şampiyonluk yarışına odaklandığı ve özel hayatıyla ilgili konuşmaktan kaçındığı belirtiliyor.