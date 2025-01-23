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Torku Şekerspor, Alanya'da Bisiklet Yarışlarında Büyük Başarı Elde Etti

Torku Şekerspor, Alanya'da Bisiklet Yarışlarında Büyük Başarı Elde Etti
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Torku Şekerspor, Alanya'daki Sezon Açılış Türkiye Bisiklet Yarışları'nda tüm kategorilerde derece elde ederek önemli başarılar kazandı. Genç Erkekler Kategorisi'nde Mehmet Mayda ve Haktan Ramazan Sayan altın madalya aldı.

Torku Şekerspor, Alanya'da düzenlenen Sezon Açılış Türkiye Bisiklet Yarışları'nda tüm kategorilerde derece elde etti.

Torku Şekerspor, 19-22 Ocak tarihleri arasında Alanya'da düzenlenen Sezon Açılış Türkiye Bisiklet Yarışları'nda tüm kategorilerde derece elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Bireysel ve takım kategorilerinde üstün başarı sergileyen Torku Şekerspor, Genç Erkekler Kategorisinde adeta rakipsiz bir performans sergiledi. Mehmet Mayda'nın yol yarışı, saate karşı ve genel klasman birincilikleri, takımın bu kategorideki hakimiyetini pekiştirdi. Haktan Ramazan Sayan ise kriteryum yarışında gösterdiği performansla kürsünün zirvesine çıkan diğer bir isim oldu.

Milli antrenör İsmail Uğurlu yaptığı açıklamada, "Geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. İnşallah uluslararası arenada da başarılarımız devam edecek ve Torku Şekersporumuz daha da güçlenecek" diye konuştu.

Torku Şekerspor'un dereceleri şöyle:

"Genç Erkekler Kategorisi: Yol Yarışı Mehmet Mayda altın madalya. Kriteryum Haktan Ramazan Sayan altın madalya. Saate Karşı Yarışı Mehmet Mayda gümüş madalya, Furkan Kılıç bronz madalya. Genel Klasman Mehmet Mayda altın madalya. Takım Türkiye ikinciliği.

U17 Kategorisi: Yol Yarışı Vedat Emre Söker altın madalya ve Süleyman Şallı bronz madalya. Kriteryum Mustafa Kemal Gündoğdu gümüş madalya. U17 Takım Türkiye Şampiyonluğu.

U15 Kategorisi: Saate Karşı Yarışı Muhammet Mustafa Makine bronz madalya." - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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