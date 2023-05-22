Torku Şekerspor, 2. Etap Puanlı Yol Yarışları'nda Bayanlar Kategorisi'nde şampiyon oldu

Balıkesir Sındırgı ilçesinde yapılan Türkiye Kupası 2. Etap Puanlı Yol Yarışları'nda Torku Şekerspor Bayanlar Kategorisi'nde şampiyon olurken, Erkekler Kategorisi'nde ikinciliği elde etti.

Balıkesir Sındırgı ilçesinde yapılan Türkiye Kupası 2. Etap Puanlı Yol Yarışları'nda Torku Şekerspor Bayanlar Kategorisi'nde şampiyon olurken, Erkekler Kategorisi'nde ikinciliği elde etti.

Konya Şeker'den yapılan açıklamaya göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Türkiye'nin en geniş katılımlı bisiklet yarışmaları 21-22 Mayıs 2023'te gerçekleştirildi. Torku Şekersporlu kız ve erkek bisikletçiler, ferdi klasmanda iki ikincilik, bir üçüncülük elde ederek, turnuvaya katıldığı iki kategoride de takım halinde kürsüye çıkmayı başardı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Balıkesir Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi tarafından düzenlenen, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı Türkiye Kupası 2. Etap Puanlı Yol Yarışlarına U17, U15, U12 kategorilerinde kız ve erkek toplam 314 sporcu katıldı.

U17 Yıldız Erkekler Kriteryum yol yarışında Kocaeli Öncü Gençlik Spor'dan Arda Uzel birinci, Torku Şekerspor'dan Mehmet Mayda ikinci oldu. Torku Şekerspor kulübü, aynı kategoride Furkan Duran ve Furkan Kılınç'ın da puanlarıyla U17 Erkekler Kategorisi'nde takım halinde ikincilik kürsüsüne çıktı.

U17 Takım birinciliğini Taşkent Gençlik ve Spor Kulübü, üçüncülüğünü ise Selçuklu Belediyespor elde etti. Dereceye giren 3 Konya takımına kupalarını Sındırgı Kaymakamı Zafer Oktay verdi.

U17 Bayanlar'da şampiyon Torku Şeker

U17 Bayan Kriteryum yol yarışında Pamukkale Su Sporları Kulübü'nden Hatice Buse Ertekin birinci olurken, Torku Şekerspor'dan Emine Adanalı ikinci oldu. Torku Şekerspor, Defne Kadıoğlu ve Rabia Şimşir'in de puanlarıyla U-17 Bayanlar Kategorisi'nde Takım Şampiyonluğu'nu kazandı.

Birinci olan Torku Şekerspor, ikinci Giresun Spor Lisesi ve üçüncü Giresun Gençlik Spor Kulübü'ne kupalarını, Sındırgı Belediyespor Kulüp Başkanı Tufan Gürlek takdim etti.