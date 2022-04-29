Torino'dan Rıdvan Yılmaz'a resmi teklif! Önerdikleri ücret belli oldu
Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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İtalyan ekibi Torino, Rıdvan Yılmaz için Beşiktaş'a resmi teklif yaptı. 4+1 milyon euro ücretle kapıyı çalan İtalyan ekibi, sonraki satıştan da pay teklif etti.
İtalyanlar'ın Rıdvan Yılmaz aşkı resmiyete bindi. Torino, Beşiktaş'a resmi telifini yaptı. A Spor'un haberine göre 4 milyon euro bonservis + 1 milyon euro bonus önerildi.
SONRAKİ SATIŞTAN PAY
Torino, Beşiktaş'a sonraki satıştan da yüzde 20 pay teklif etti. Siyah-Beyazlılar düşünmek için süre istedi. Rıdvan Yılmaz ile Beşiktaş teklifi değerlendirmek için masaya oturacak. Siyah-Beyazlı taraftarlar sosyal medyada Rıdvan'a gelen bu teklifin düşük olduğu şeklinde yorumlar yaptı.
3 ŞAMPİYONLUK
Rıdvan bu sezon Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 3 gol atıp 4 asist üretti. Türkiye Kupası'nda 3, Şampiyonlar Ligi'nde 2 maçta oynadı. 2001 doğumlu futbolcu Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.