Torino'dan Rıdvan Yılmaz'a resmi teklif! Önerdikleri ücret belli oldu - Haberler

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Torino'dan Rıdvan Yılmaz'a resmi teklif! Önerdikleri ücret belli oldu

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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İtalyan ekibi Torino, Rıdvan Yılmaz için Beşiktaş'a resmi teklif yaptı. 4+1 milyon euro ücretle kapıyı çalan İtalyan ekibi, sonraki satıştan da pay teklif etti.

İtalyanlar'ın Rıdvan Yılmaz aşkı resmiyete bindi. Torino, Beşiktaş'a resmi telifini yaptı. A Spor'un haberine göre 4 milyon euro bonservis + 1 milyon euro bonus önerildi.

Torino'dan Rıdvan Yılmaz'a resmi teklif! Önerdikleri ücret belli oldu

SONRAKİ SATIŞTAN PAY

Torino, Beşiktaş'a sonraki satıştan da yüzde 20 pay teklif etti. Siyah-Beyazlılar düşünmek için süre istedi. Rıdvan Yılmaz ile Beşiktaş teklifi değerlendirmek için masaya oturacak. Siyah-Beyazlı taraftarlar sosyal medyada Rıdvan'a gelen bu teklifin düşük olduğu şeklinde yorumlar yaptı.

3 ŞAMPİYONLUK

Rıdvan bu sezon Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 3 gol atıp 4 asist üretti. Türkiye Kupası'nda 3, Şampiyonlar Ligi'nde 2 maçta oynadı. 2001 doğumlu futbolcu Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş, Spor, Haberler

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