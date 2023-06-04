Kutlamaya damga vuran hareket! Erden Timur, Dursun Özbek'in elini öptü

Spor Toto Süper Lig 2022-23 sezonunda bitime 2 hafta kala Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ettiği maçta şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde coşkusunu ikiye katladı.

TARİHİ ZAFER

Sarı-Kırmızılılar hem iç sahada hem dış sahada Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorlarla mağlup etti. Galatasaray, 3-0'lık Fenerbahçe galibiyetinden sonra uzun yıllar unutulmayacak bir kutlama yaptı.

ERDEN TİMUR DAMGA VURDU

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un sahneye çağrıldığı anda stat adeta coştu. Timur, taraftarları selamladıktan sonra soluğu Başkan Dursun Özbek'in yanında aldı. Timur, Dursun Özbek'in elini öptü. Duygusal anlardan sonra tribünlerden alkış koptu.