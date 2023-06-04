Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Kutlamaya damga vuran hareket! Erden Timur, Dursun Özbek'in elini öptü

Spor Haberleri

Şampiyonluk kutlamasında sahneye davet edilen Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, taraftarları selamladıktan sonra Başkan Dursun Özbek'in elini öptü. Özbek duygu dolu anlar yaşadı, stattan alkış koptu.

Spor Toto Süper Lig 2022-23 sezonunda bitime 2 hafta kala Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ettiği maçta şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde coşkusunu ikiye katladı.

TARİHİ ZAFER

Sarı-Kırmızılılar hem iç sahada hem dış sahada Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorlarla mağlup etti. Galatasaray, 3-0'lık Fenerbahçe galibiyetinden sonra uzun yıllar unutulmayacak bir kutlama yaptı.

Törene damga vuran hareket! Erden Timur, Dursun Özbek'in elini öptü

ERDEN TİMUR DAMGA VURDU

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un sahneye çağrıldığı anda stat adeta coştu. Timur, taraftarları selamladıktan sonra soluğu Başkan Dursun Özbek'in yanında aldı. Timur, Dursun Özbek'in elini öptü. Duygusal anlardan sonra tribünlerden alkış koptu.

Törene damga vuran hareket! Erden Timur, Dursun Özbek'in elini öptü

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Dursun Özbek Erden Timur Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title