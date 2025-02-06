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Törene damga vuran anlar! Ali Koç ile tokalaşan TFF Başkanı, Dursun Özbek'i görmezden geldi

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Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinin anma töreninde ilginç bir olay yaşandı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile selamlaştığı sırada, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i görmezden geldi. Hacıosmanoğlu ve Özbek arasında gerçekleşmeyen tokalaşma, törene katılanların dikkatinden kaçmadı.

6 Şubat depremlerinin en çok yıkıma neden olduğu Adıyaman'da depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için anma programları düzenleniyor.

Söz konusu anma programlarına siyaset, sanat ve spor camiasından çok sayıda kişiler de katılırken; tören öncesi ortaya çıkan bir görüntü kısa sürede viral oldu.

ALİ KOÇ'UN ELİNİ SIKTI, DURSUN ÖZBEK'İ GÖRMEZDEN GELDİ

Törenin başlamasına dakikalar kala ise salonda adeta soğuk rüzgarlar esti. Törenin yapılacağı salona gelen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe Başkanı Koç'la selamlaştı. Hacısomanoğlu ile Galatasaray Başkanı Özbek'in tokalaşmaması ise dikkat çekti.

Törene damga vuran anlar! Ali Koç ile tokalaşan TFF Başkanı, Dursun Özbek'i görmezden geldi
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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