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Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
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UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takım, Macaristan'ı play-off'ta eleyerek A Ligi'ne yükseldi. Tarihinde ilk kez UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele edecek Türkiye'nin muhtemel rakipleri ve kura çekimine hangi torbadan katılacağı belli oldu. 2026/27 UEFA Uluslar Ligi'ne 4. torbadan katılacak olan Türkiye'nin muhtemel rakipleri arasında Galler, Çekya ve Yunanistan bulunuyor.

Torbalar belli oldu! UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takım, Macaristan'ı play-off'ta eleyerek A Ligi'ne yükseldi. Tarihinde ilk kez UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele edecek Türkiye'nin muhtemel rakipleri ve kura çekimine hangi torbadan katılacağı belli oldu.

A Milli Takım 2026/27 UEFA Uluslar Ligi'ne 4. torbadan katılacak. İşte A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri şöyle;

4. TORBA: Türkiye, Galler, Çekya, Yunanistan

3. TORBA: Sırbistan, Belçika, İngiltere, Norveç

2. TORBA: İtalya, Hollanda, Danimarka, Hırvatistan

1. TORBA: İspanya, Almanya, Portekiz, Fransa

Haberler.com / Abdurrahim Efe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıh8pw46dtpp:

Galler düş yakamızdan ya ??

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Haber YorumlarıCENGİZ B.:

onlarla aynı torbada olduğuna göre muhtemel rakipleri onlar değil, diğer torbadakiler olur kardeş. aynı torbadakiler birbirine rakip olmaz. biraz futbol bilgin olsaydı keşke ????????????

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Haber YorumlarıSerkan Kaplan:

Şuraya bak, Cehennem gibi yer :)

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