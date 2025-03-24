Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Torbalar belli oldu! UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takım, Macaristan'ı play-off'ta eleyerek A Ligi'ne yükseldi. Tarihinde ilk kez UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele edecek Türkiye'nin muhtemel rakipleri ve kura çekimine hangi torbadan katılacağı belli oldu.

A Milli Takım 2026/27 UEFA Uluslar Ligi'ne 4. torbadan katılacak. İşte A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri şöyle;

4. TORBA: Türkiye, Galler, Çekya, Yunanistan

3. TORBA: Sırbistan, Belçika, İngiltere, Norveç

2. TORBA: İtalya, Hollanda, Danimarka, Hırvatistan

1. TORBA: İspanya, Almanya, Portekiz, Fransa