Topu rakip oyuncuya vermemişti! Ömer Erdoğan'a hem men hem para cezası verildi
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'a Fenerbahçe ile oynanan maçta rakip oyuncuya topu vermeyerek sportmenliğe aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 1 maç men ve 39 bin lira para cezası verdi.
PFDK, Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'a, Fenerbahçe maçındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 39 bin lira para cezası verdi.
1 MAÇTAN MEN EDİLDİ
TFF'den yapılan açılamada, Ömer Erdoğan'a, Fenerbahçe maçındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 39 bin lira para cezası, veridi.
NE OLMUŞTU?
Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı maçta taç atışını kullanmak isteyen Becao'dan topu saklamak isteyen Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ikinci sarı karttan kırmızı kart görmüştü.
Kaynak: Haberler.com / Spor