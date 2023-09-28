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Topu rakip oyuncuya vermemişti! Ömer Erdoğan'a hem men hem para cezası verildi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'a Fenerbahçe ile oynanan maçta rakip oyuncuya topu vermeyerek sportmenliğe aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 1 maç men ve 39 bin lira para cezası verdi.