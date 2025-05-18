Toprak Razgatlıoğlu, WSBK'da İkinci Oldu

Toprak Razgatlıoğlu, WSBK'da İkinci Oldu
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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Çekya'da düzenlenen 5. ayağında son turda rakibine geçilerek yarışı ikinci sırada tamamladı. Bulega birinci, Petrucci ise üçüncü oldu.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 5. ayağında son yarışta saliselik farkla rakibine geçilerek ikinci oldu.

Çekya'daki 22 turluk yarışa ilk cepten başlayan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, yarışın son turuna ve son düzlüğe birinci sırada girmesine rağmen, bitiş çizgisi önünde 0.027'lik farkla Bulega'ya geçildi ve yarışı ikinci sırada tamamladı.

Yarışı, Nicolo Bulega birinci, Danilo Petrucci de üçüncü sırada tamamladı. Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu da yarışı 17. olarak bitirdi.

Bu sonuçla pilotlar genel klasmanında 252 puanla Nicolo Bulega birinci, 221 puanla Toprak Razgatlıoğlu ikinci, Danilo Petrucci 146 puanla üçüncü, milli sporcu Bahattin Sofuoğlu ise 9 puanla 20. sırada yer aldı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun 6. ayağı, İtalya'nın Pirelli Emilia-Romagna Pisti'nde 13-15 Haziran tarihlerinde koşulacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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