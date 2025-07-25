Toprak Razgatlıoğlu, WSBK 2025 Sezonuna Hazırlanıyor

Toprak Razgatlıoğlu, WSBK 2025 Sezonuna Hazırlanıyor
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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 25-27 Temmuz tarihlerinde Macaristan'daki Balaton Park Pisti'nde Superbike Şampiyonası'nda mücadele edecek. Yüksek hızlı virajlar ve teknik yapısıyla zorlu bir sınav olacak.

DÜNYA Superbike Şampiyonası (WSBK) 2025 sezonunda şampiyonluk mücadelesi veren milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 25-27 Temmuz tarihleri arasında Macaristan'daki Balaton Park Pisti'nde piste çıkacak.

WSBK 2025 sezonunun kritik etaplarından biri olan Balaton Park, yüksek hızlı virajları ve teknik yapısıyla pilotlar için önemli bir sınav niteliği taşıyor.

Razgatlıoğlu, Balaton Park Pisti'nde de galibiyet serisini sürdürmek için mücadele edecek.

Yarış takvimi şu şekilde:

26 Temmuz Cumartesi

Superpole: 12: 00 (TSİ)

Yarış 1: 15: 00 (TSİ)

27 Temmuz Pazar

Superpole Yarışı: 12: 00 (TSİ)

Yarış 2: 15: 00 (TSİ)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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