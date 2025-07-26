Toprak Razgatlıoğlu, Superbike Şampiyonası'nda Birinci Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Motosiklet sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Macaristan etabında ilk yarışı kazanarak liderliğini sürdürdü. Sezonun 13'üncü, kariyerinin 70. birinciliğini elde eden Razgatlıoğlu, en yakın takipçisiyle farkı 9 puana çıkardı.

Motosiklet sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Macaristan'daki 8. ayağının ilk yarışında birinci oldu.

Balatonfökajar kasabasındaki 4,1 kilometrelik Balaton Park Pisti'nde düzenlenen yarışların ilki sona erdi.

Mücadeleye ilk sıradan başlayan Rokit BMW takımı pilotu Toprak, baştan sona üstün götürdüğü yarışta sezonun 13'üncü, kariyerinin 70. birinciliğini elde etti.

Aruba Ducati takımı sürücüleri Nicolo Bulega 2'nci, Alvaro Bautista 3. oldu.

Yamaha Motoxracing takımı adına yarışan Bahattin Sofuoğlu ise 15. sırayı aldı.

Puanını 370'e çıkaran Toprak, pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Red Bull pilotu Toprak, en yakın takipçisi Bulega ile arasındaki farkı 9'a yükseltti.

Yarın yapılacak Superpole yarışı ve ikinci yarış, sırasıyla TSİ 12.00 ve 15.00'te başlayacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
Karpuzdaki büyük tehlike: Bunu yapmadan sakın yemeyin

Karpuzdaki büyük tehlike: Bunu yapmadan sakın yemeyin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atatürk'ün mozolesinin önünde diz çöken bakan konuştu

Atatürk'ün mozolesinin önünde diz çöken bakandan açıklama var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.