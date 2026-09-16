Toprak Razgatlıoğlu'na Avusturya Grand Prix'sinde özel tribün

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 18-20 Eylül tarihlerinde düzenlenecek MotoGP Avusturya Grand Prix'sinde kendisine özel ayrılan tribündeki taraftarların desteğiyle yarışacak.

MotoGP'de yarışan ilk Türk olan Prima Pramac Yamaha takımı sporcusu Razgatlıoğlu, 18-20 Eylül tarihlerinde Avusturya'nın Spielberg kentinde piste çıkacak.

Milli motosikletçi için ayrılan "Toprak Razgatlıoğlu Tribünü"nde yer alacak taraftarlar, MotoGP'deki ilk sezonunu geçiren milli sporcuyu destekleme fırsatı bulacak.

Razgatlıoğlu, kendisine özel tribünle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu sene Avusturya GP'sinde bana özel Toprak tribünü olacak. Türk taraftarlar inanılmaz tutkulu ve yarış hafta sonunda çok sayıda Türk taraftarı görmeyi umuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA