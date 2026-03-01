Haberler

Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de ilk yarışına çıktı

Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de ilk yarışına çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP Dünya Şampiyonası 2026 sezonunun ilk yarışında 21. sıradan başlayarak 17. sırada finiş gördü. İlk yarışı Tayland'da yapılan yarışa yoğun ilgi vardı.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP Dünya Şampiyonası'ndaki ilk yarışında 17. oldu.

MotoGP Dünya Şampiyonası 2026 sezonunun ilk yarışı Tayland'ın Buriram şehrinde düzenlendi. 27 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında Uluslararası Chang Pisti'nde 35 dereceyi aşan hava sıcaklığında koşulan yarışa ilgi yoğundu. Dünyanın dört bir yanından gelen motorseverler saatler öncesinden tribünlerdeki yerini aldı. Yarışa 22 sporcu arasında 21. sıradan başlayan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 26 turluk mücadeleyi 17. sırada tamamladı.

Sezonun ilk yarışında İtalyan yarışçı Marco Bezzecchi birinci olurken, Pedro Acosta ikinci ve Raul Fernandez ise üçüncü olarak sırada yer aldı. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Marc Marquez ise yaşadığı lastik sorunu nedeniyle yarış dışı kaldı.

Toprak Razgatlıoğlu, yarış sonrası yaptığı açıklamada bu sezonu yeni motosikletini öğrenme ve geliştirme yılı olarak gördüğünü ifade ederken, derecelerinin zamanla yükseleceğine inandığını belirtti.

Razgatlıoğlu'na ilk MotoGP yarışında yoğun ilgi

Üç gün süren organizasyon boyunca Toprak Razgatlıoğlu yoğun ilgi gördü. Ev sahibi Taylandlı sporseverlerin yanı sıra farklı ülkelerden gelen motorseverler de Razgatlıoğlu ile fotoğraf çektirip imza aldı. MotoGP tarihinde ilk kez bir Türk sporcunun yarışmasıyla birlikte tribünlerde Türk bayrakları da yerini aldı.

MotoGP'de bir sonraki yarışı 20-22 Mart tarihleri arasında Brezilya'da gerçekleştirilecek. - BANGKOK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hamaney'in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı

İran'da yeni dönem! Öldürülen Hamaney'in yerine geçen isim belli oldu
ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı! Tahran'da büyük patlamalar

ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı! Tahran'da şiddetli patlamalar
İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu

Savaşta bir ilk: İran füzeleri Avrupa Birliği sınırlarının içine girdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük

Doğruysa Trump savaşı bitirmez! İşte ABD üslerindeki son durum
Trump'tan İran'ın 'tarihi operasyon' tehdidine ilk yanıt

İran'ın tarihi restine Trump'tan olay yanıt
İran'da Hamaney'in ölümü sonrası İmam Rıza Türbesi'ne 'siyah sancak' çekildi

İran'dan tüm dünyaya mesaj! Siyah sancak göndere çekildi
İsrail'in 30 bombayla vurduğu Hamaney'in konutunun önceki ve sonraki hali görüntülendi

30 bombayla vurulan Hamaney'in konutunun önceki ve sonraki hali
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük

Doğruysa Trump savaşı bitirmez! İşte ABD üslerindeki son durum
Bu videodaki herkes öldü

Bu videodaki herkes öldü
Savaş bölgeye yayıldı, Türk vatandaşları o ülkede mahsur kaldı

Savaş bölgeye yayıldı, Türk vatandaşları o ülkede mahsur kaldı