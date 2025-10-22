Haberler

Toprak Razgatlıoğlu: 'MotoGP'de İlk Yılım Öğrenme Yılı Olacak'

Toprak Razgatlıoğlu: 'MotoGP'de İlk Yılım Öğrenme Yılı Olacak'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, gelecek sezon MotoGP'de mücadele edeceğini ve bu yılın tamamen öğrenme yılı olacağını belirtti. 2027'ye kadar en iyi Yamaha sürücüsü olmayı hedefliyor.

Gelecek sezon MotoGP'de mücadele edecek olan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, ilk sezonun kendisi için bir 'öğrenme yılı' olacağını söyledi. Toprak, hedeflerini gerçekleştirebilmek için ise 2027 yılını işaret etti.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) genel klasmanda lider durumda bulunan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, sezonun İspanya'daki son yarışını 3. tamamlayarak 2025 dünya şampiyonluğunu kazanarak 3. kez kürsünün en üst basamağında yer aldı. MotoGP'ye geçiş yapacak olmasının heyecanını yaşayan Razgatlıoğlu, şampiyonluk sezonunu İhlas Haber Ajansı'na (İHA) değerlendirdi. Motosiklet sporları dünyasında kendisine yeni bir sayfa açan Topra, MotoGP'de ilk sezonun kendisi için bir 'öğrenme yılı' olacağını ve en iyi Yamaha sürücüsü olmanın ilk hedefleri arasında bulunduğunu aktardı.

"İlk sezon bizim için tamamen öğrenme yılı olacak"

MotoGP heyecanına hazırlanan ve yeni döneme dair konuşan Toprak Razgatlıoğlu, "Artık MotoGP'deyiz. Üçüncü dünya şampiyonluğunu kazandıktan sonra artık hedefimiz tamamen MotoGP oldu. İlk testleri bekliyoruz, her şey yolunda giderse 3 hafta sonra motosiklete bineceğiz. Heyecanlıyız, zorlu bir sezon bizi bekliyor açıkçası. Herkesin büyük bir beklentisi de var. Ben buradan şunu söylemek istiyorum, beklentilerin belki birazcık kısılması gerekiyor. Çünkü ilk sezon bizim için tamamen öğrenme yılı olacak. Daha sonrasında 2027'de asıl hedefimiz o zaman. MotoGP'de Yamaha ile anlaştık, en büyük hedefimiz burada en iyi Yamaha sürücüsü olmak. Ama belki ilk seneden güzel şeyler başarabiliriz. Eğer öyle bir şey olursa hep beraber mutlu olacağız zaten ama ilk hedefimiz tabii ki de en iyi Yamaha sürücüsü olmak" ifadelerini kullandı.

"Arkaya baktığımızda sadece güzel günleri görüyoruz"

Geride kalan sezonu da değerlendiren Razgatlıoğlu, "Bu sezon başlangıcı çok iyi değildi, kötü başladık ama ilerleyen zamanlarda geri dönüş yaptık. Son yarışımız çok heyecanlı ve stresliydi. Pazar günü özellikle rakibimiz tarafından yarış dışı kaldık ama daha sonrasındaki ikinci yarışta sadece motoru finişe götürmemiz gerekliydi. Hiçbir sorun yaşamadan götürdük ve şampiyonluğumuzu ilan ettik. Ama gerçekten çok büyük emek var orada. Arka tarafta bizler stresin altında gerçekten zorlu bir gün geçirdik. Ama her şeye değdi. Çünkü dünya şampiyonluğunu ilan ettikten sonra inanın arkaya baktığınızda sadece güzel günleri görüyorsunuz. Döktüğünüz terleri görüyorsunuz. Şampiyon olduğumuz için mutluyum, tekrardan bir şampiyonluk getirdik ülkemize ve inşallah MotoGP'de de bu şekilde olur" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçeliler duymasın! Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler

Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler
Görüntü Türkiye'nin tarım merkezinden! Çekilen fotoğraflar kıtlığın habercisi

Bugün çekildi! Görüntü Türkiye'nin tarım merkezinden
İlginç gelenek! 'İlgisiz akrabalar' tek tek tespit edilip su dolu yalağa atılıyor

"İlgisiz akrabaları" tek tek tespit edip yalağa atıyorlar
Kaçak sigara balonları ülkenin başkentini kaosa sürükledi

Kaçakçıların balonu başkenti kaosa sürükledi! Tüm uçuşlar iptal edildi
Fenerbahçeliler duymasın! Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler

Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler
Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme

Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme
Lütfü Savaş CHP'nin il kongrelerinin iptali için mahkemeye başvurdu

Lütfü Savaş pes etmiyor! Özgür Özel'e karşı yine mahkemeye başvurdu
Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Aile Bir İmtihandır' dizisinde alacağı ücret belli oldu

Bölüm başına alacağı ücret dudak uçuklattı
Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı

Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı
Selahattin Taşdöğen: Ölümden döndüm, hayatımı Yonca Evcimik kurtardı

Ölümden döndüğü anı ilk kez anlattı, hayatını kurtaran ismi açıkladı
Kamyonet arızalandı, sürücü kasadaki patatesleri vatandaşlara ücretsiz dağıttı

Seyir halindeki kamyonet arızalandı, vatandaşlar bölgeye akın etti
Kırgızistan'daki yangında anne ve 5 çocuğu hayatını kaybetti

Anne ve 5 çocuğu alevlerin sardığı evde feci şekilde can verdi
Ahmet Ümit: Kadir abi gece yarısı ağlayarak aradı

Gece yarısı telefonda gözyaşları: Ağlayarak beni aradı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.