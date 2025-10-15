Haberler

Toprak Razgatlıoğlu Jerez Pistinde Podyum Hedefli Yarışacak

2025 Dünya Superbike Şampiyonası, İspanya'nın Jerez pistinde devam ediyor. Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, 17-19 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek yarışlarda podyum hedefiyle mücadele edecek.

DÜNYA Superbike Şampiyonası (WSBK) 2025 sezonu heyecanı, İspanya'nın efsanevi Jerez pistinde devam ediyor.

Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, 17–19 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek yarışlarda bir kez daha podyum hedefiyle piste çıkacak.

Yarış programı şu şekilde:

18 Ekim Cumartesi

SuperPole: 12.00 (TSİ)

Yarış 1: 15.00 (TSİ)

19 Ekim Pazar

SuperPole Yarışı: 12.00 (TSİ)

Yarış 2: 15.00 (TSİ)

Toprak Razgatlıoğlu, Yamaha ile geçirdiği başarılı sezonların ardından yeni takımıyla birlikte performansını bir kez daha İspanya pistlerinde sergilemeye hazırlanıyor.

