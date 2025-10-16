Haberler

Toprak Razgatlıoğlu Jerez Pisti'nde Şampiyonluk İçin Mücadele Edecek

2025 Dünya Superbike ve Supersport şampiyonalarının sezonun son ayağı 17-19 Ekim tarihlerinde İspanya'nın Jerez Pisti'nde gerçekleştirilecek. Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, şampiyonluk için ilk yarışta piste çıkacak. Ayrıca, Can Öncü de Dünya Supersport şampiyonasında podyum mücadelesine katılacak.

Dünya Superbike ve Supersport şampiyonalarında (WSBK) 2025 sezonunun 12. ve son ayağı İspanya'da gerçekleştirilecek. Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, ilk yarışta şampiyonluk için gaza basacak.

WSBK'de sezonun 12. ve son etabı, 17-19 Ekim tarihlerinde İspanya'nın 4,423 kilometre uzunluğa sahip Jerez Pisti'nde koşulacak.

Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde sezonun son ayağının hazırlıklarını tamamlayan milli motosikletçilerden Toprak Razgatlıoğlu, Jerez'de ROKiT BMW Motorrad takımıyla 17 Ekim Cuma günü serbest antrenmanlara çıkacak.

2021 ve 2024 dünya şampiyonu ve şu anda da genel klasmanında 580 puanla en yakın rakibinin 39 puan önünde avantajlı konumda birinci sırada olan Red Bull sporcusu Toprak, 3'üncü dünya şampiyonluğu için 18 Ekim Cumartesi günü TSİ 15.00'te ilk yarışta pist başına geçecek.

Toprak, 19 Ekim Pazar günü ise TSİ 12.00'de superpole yarışında, ardından da TSİ 15.00'te sezonun son ana yarışında mücadele edecek.

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu da Yamaha Motoxracing takımıyla Dünya Superbike Şampiyonası'nda 12. ve son ağında Jerez Pisti'nde hafta sonu Toprak ile birlikte aynı saatlerde rekabete girip, puan almak için yarışacak.

Dünya Supersport Şampiyonası'nda da sezonun son yarışları İspanya'da

Dünya Supersport Şampiyonası'nda son etap öncesinde genel klasmanda 343 puanla 2025 dünya ikinciliğini garantileyen milli motosikletçi Can Öncü, Jerez Pisti'nde 17 Ekim Cuma günü serbest antrenmanlara sonra da superpole yarışına katılacak.

Ay-yıldızlı motosikletçi Can Öncü, 18 Ekim Cumartesi günü ise şampiyonada son etabın ilk yarışına TSİ 16.15'te, daha sonra da 19 Ekim Pazar günü TSİ 16.30'da sezonun son ana yarışında podyum mücadelesi verecek.

İtalyan motosikletçi Stefano Manzi, geçen haftaki yarışlar sonucunda genel klasmanda 425 puana ulaşarak 2025 Dünya Supersport şampiyonluğunu garantilemişti.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
