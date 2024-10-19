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Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonu Oldu

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonu Oldu
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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nı kazanarak Türk motor sporları tarihine bir kez daha adını yazdırdı. Sezonu 2. sırada bitirerek şampiyonluğunu ilan eden Toprak, 2021'den sonra ikinci kez bu unvana sahip oldu.

DÜNYANIN en prestijli motor sporları organizasyonlarından biri olan Dünya Superbike Şampiyonası'nın son ayağında yarışı 2'nci sırada bitiren Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonu oldu. 2021 yılının ardından 2'nci kez dünyanın en iyisi olan Toprak, sezon başında transfer olduğu Rokit BMW Motorrad takımına da ilk şampiyonluğunu kazandırdı. 28 yaşındaki Toprak, böylece Türk motor sporları tarihinin en büyük başarısını tekrarladı.

Dünyanın en prestijli motor sporları yarışlarından olan Dünya Superbike Şampiyonası (WSBK) 2024 yılının şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu oldu. Bu yıl BMW Rokit takımıyla yarışan ve yer aldığı tüm yarışları domine eden milli motosikletçi, sezonun son ayağında Jerez'de ikinci olarak şampiyonluğunu ilan etti. Razgatlıoğlu, bu başarının sahibi olan tek Türk sporcu olarak Türk spor tarihine bir kez daha adını büyük harflerle yazdırdı.

Sezona Avustralya'da başlayan Toprak, BMW ile performansı soru işareti olsa da ikinci ayakta Katalunya'da 2 yarış kazandı ve tüm dikkatleri üzerine çekti. Sezon boyunca düzlük hızını yükseltmeyi başaran Toprak, ardı ardına 13 yarış kazanarak Superbike tarihine geçti.

Eylül'ün ilk haftasında Fransa'da yapılan Magny Cours Pisti'ndeki yarışın cuma günkü serbest antrenmanlarında bir kaza geçiren Toprak, ciğer sönmesi teşhisiyle Cremona yarışına da katılamadı. Bu süreçte açtığı puan farkını düşüren rakibi Nicolo Bulega'ya karşı sezon boyunca olduğu gibi iyi yarışlar çıkaran Toprak, 43 puan farkla Dünya Şampiyonu oldu.

Toprak Razgatlıoğlu, başarısıyla ilgili duygularını "Oldukça uzun, zorlu ancak başarılı bir sezon geçirdik. Rekorlar kırdık ve bunları daha önce şampiyon olmamış bir takımla birlikte başardık. Bana inanan herkese sonsuz teşekkürler. Bu yolda birlikte yürümeye devam edeceğiz ve daha büyük zaferler için mücadele edeceğiz" sözleriyle ifade etti.

BAKAN BAK'TAN TOPRAK RAZGATLIOĞLU'NA TEBRİK MESAJI

Toprak Razgatlıoğlu'nu tebrik eden Bakan Bak mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu, 2021 yılında 'İlk Türk Superbike Dünya Şampiyonu' olarak tarihe geçen başarısının ardından, 2024'te bir kez daha bu seride şampiyon olarak bizleri gururlandırdı. 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'da gerçekleştirilen 12. ve son ayağında şampiyonluğa ulaşan Toprak Razgatlıoğlu'nu tebrik ediyorum. Dünya genelinde yarışseverler tarafından "El Turco" lakabıyla anılan Toprak Razgatlıoğlu'nun başarısında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, milli motosikletçimizin başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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