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Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda Zaferle Ayrıldı

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda Zaferle Ayrıldı
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Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası'nın 11. etabında ikinci sıradan başladığı yarışı birinci olarak tamamlayarak şampiyonluk mücadelesini İspanya'ya taşımış oldu.

TOPRAK Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 11. durağından zaferle ayrıldı ve şampiyonluk şansını İspanya'ya bıraktı. Portekiz, Estoril'de gerçekleşen final yarışına 2. sıradan başlayan Razgatlıoğlu, en fazla 62 puan alınabilen hafta sonu yarışlarından 59 puanla ayrıldı.

Dünyanın en prestijli motor sporları yarışlarından olan Dünya Superbike Şampiyonası (WSBK) ve Dünya Supersport Şampiyonası'nın (WSSP) 11. etabı Portekiz, Estoril Pisti'nde gerçekleşti. Razgatlıoğlu, en yakın rakibi Nicolo Bulega'yı geçerek şampiyonluğu Jerez, İspanya ayağına bıraktı. Hafta sonu boyunca mücadeleyi elden bırakmayan Razgatlıoğlu, ikinci sıradan başladığı Pazar günü yarışlarını lider olarak bitirdi. Portekiz pistinin zorlu virajlarında iki gün kıyasıya mücadele eden Toprak Razgatlıoğlu, Pazar günü yarışını Bulega'nın önünde birinci olarak bitirdi. Böylece sıralamada liderliğini sürdürmeye devam etti.

Elde ettiği başarılarla Portekiz hafta sonundan 59 puanla ayrılan Toprak Razgatlıoğlu, genel klasmanda puanını 473'e yükselterek, en yakın rakibi Bulega ile puan farkını 46'ya çıkarttı. Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun son etabı 18-20 Ekim'de İspanya'da koşulacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Toprak Razgatlıoğlu Portekiz İspanya Güncel Dünya Spor

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