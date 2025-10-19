Haberler

Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonu Oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonu 3. olarak tamamlayarak dünya şampiyonu unvanını kazandı. Jerez Pisti'nde yapılan son yarışta 3. sırada bitiren Toprak, toplamda 616 puanla şampiyonluk sevinci yaşadı.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike'ta şampiyonluğa ulaştı.

2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) sezonun İspanya'daki son yarışı 3. tamamlayan Toprak, 2025 dünya şampiyonluğunu kazanarak 3'üncü kürsünün en üst basamağında yer aldı.

WSBK'de sezonun 12. ve son ayağında ikinci ana yarış, Sevilla'nın güneyinde Jerez de la Frontera kentindeki 4,423 kilometre uzunluğa sahip Jerez Pisti'nde gerçekleştirildi.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, ROKiT BMW Motorrad takımıyla 10. sıradan başladığı sezonun 20 turluk son ana yarışında damalı bayrağı, 3. sırada geçti.

Dünya genelinde yarışseverler tarafından "El Turco" lakabıyla anılan 2021 ve 2024 dünya şampiyonu Toprak, geçen yılın ardından üst üste ikinci kez ve toplamda 3. dünya şampiyonluğunu kazandı.

İspanya'da birçok vatandaş da ellerinde Türk bayraklarıyla kendilerine ayırılan seyirci tribünlerinden Toprak'ı destekledi. Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu da öğrencisi Toprak'ın şampiyonluk yarışını ana ekrandan izledi.

Şampiyonluğun gelmesinin ardından Türk bayrağı ile zafer turu atan Toprak, Kenan Sofuğlu ve diğer takım arkadaşlarının etrafını sardıkları yerde kutlama için altın renkli tulumunu giydi ve podyuma doğru alkışlarla ilerledi. Toprak, podyuma giderken lastik yakma şovu da yaptı.

Jerez Pisti'nde 2025'in son ana yarışını, Aruba Ducati takımından İtalyan Nicolo Bulega birinci, Aruba Ducati takımının diğer sürücüsü İspanyol Alvaro Bautista ikinci sırada tamamladı.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nı genel klasmanda 616 puanla şampiyon bitirdi. Bulega, sezonu 603 puanla ikinci sırada, Bautista da 337 puanla üçüncü sırada bitirdi.

Milli sporcu Bahattin Sofuoğlu, sezon sonunda 26 puanla 21. oldu.

Milli motosikletçi Bahattin, Yamaha Motoxracing takımıyla Dünya Superbike Şampiyonası'nın son ayağındaki ikinci ana yarışta bitiş çizgisini 15. sırada geçti.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
