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Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonu

Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonu
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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da düzenlenen 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın ilk yarışında ikinci olarak, puanını 493'e çıkararak ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Toprak, 25 kez podyuma çıkarak kariyerinde önemli bir başarıya imza attı.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 12. ve son ayağının ilk yarışında ikinci oldu ve puanını 493'e çıkararak 2. kez dünya şampiyonu oldu.

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 12. ve son ayağının ilk yarışı, İspanya'nın 4.423 kilometre uzunluğa sahip Circuito de Jerez Pisti'nde koşuldu.

Dünya genelindeki yarışseverler tarafından "El Turco" lakabıyla anılan Toprak Razgatlıoğlu, sezonun sondan bir önceki 20 turluk yarışına birinci sıradan başladı.

Yarışın ilk turlarından itibaren ikinci sırayı alan Toprak, Jerez'de ilk yarışta damalı bayrağa kadar konumunu korudu ve genel klasmanda puanını 493'e çıkararak sezon şampiyonluğunu garantiledi.

Yarış sonrası, tek teker üzerinde kutlama turu atan Toprak, Kenan Sofuoğlu ve diğer yakınları tarafından Türk bayraklarıyla kutlandı. Ardından uzaylı maskesi takarak saklama kabinine geçen Toprak, altın rengi kaskı ve kostümüyle 2024 şampiyonluğu kutlamalarına ve podyuma doğru hareket etti.

Yamaha takımıyla 2021 yılında ilk Dünya Superbike şampiyonluğuna ulaşan Toprak, Rokit BMW ekibiyle de 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nda da aynı mutluluğu yaşadı.

Jerez'de hafta sonunun ilk yarışını Aruba Ducati takımından Nicolo Bulega birinci, Pata Yamaha Prometeon takımından İtalyan Andrea Locatelli de üçüncü sırada tamamladı.

Toprak, bu sezon 25 kez podyuma çıktı

WSBK'nin 2024 sezonunda toplam 25 kez podyuma çıkan Toprak; 17 birincilik, 6 ikincilik, 2 de üçüncülük elde etti.

Bu sezon hem kendisinin hem de şampiyona tarihinin rekorlarını geliştiren 27 yaşındaki Toprak, WSBK kariyerinde çıktığı 220 yarışta 140 kez ilk 3'te yer alarak podyum sevinci yaşadı.

Toprak, genel klasmanda 493 puanla en yakın rakibi Aruba Ducati takımından Nicolo Bulega ile puan farkını yarınki son yarışlar öncesinde (452) 41'de tutarak 2024 Dünya Superbike şampiyonluğuna ulaştı.

Genel klasmanda Alvaro Bautista da 356 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Rokit BMW de Toprak ile ilk şampiyonluğunu kazandı

WSBK'de Yamaha takımıyla 2021 sezonunda ilk şampiyonluğunu kazanan Toprak, 2024 sezonunda Rokit BMW takımıyla adını ikinci kez zirveye yazdırdı.

Rokit BMW ise tarihinin ilk WSBK şampiyonluğunu Toprak Razgatlıoğlu ile İspanya'da kazandı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor

Toprak Razgatlıoğlu İspanya Dünya Yaşam Spor

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