Görüntüler ülkeyi ayağa kaldırdı! Toplantıda çileden çıkan kulüp yetkilisi federasyon başkanına etek fırlattı
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Hakem kararlarından memnun olmayan Olympiakos Başkan Yardımcısı Kostas Karapapas, Yunanistan Futbol Federasyonu ile yapılan toplantıda, federasyon başkanı ve yetkililerine etek fırlattı. Yaşanan anlara ait görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Yunanistan Futbol Federasyonu, Yunanistan Süper Ligi'nde şampiyonluk yarışı veren AEK, Panathinaikos, Olympiacos, PAOK, Aris ve Volos'un yöneticileri ile görüştü. Toplantıda gergin anlar yaşandı.
BAŞKANA ETEK FIRLATTI
Yunanistan Ligi'nde hakemlerin performansından memnun olmayan Olympiakos'ta başkan yardımcısı Kostas Karapapas toplantıda oldukça sinirlendi. Karapapas, federasyon başkanı ve yardımcılarına etek fırlattı.
"GİYMESİ İÇİN ETEK VERDİM"
Görüşmelerdeki görüntüler sızması ülke basınında büyük yankı uyandırdı. Yaşananlardan sonra kendisini savunan Karapapas, "Baltakos'a giymesi için etek verdim." dedi.