Görüntüler ülkeyi ayağa kaldırdı! Toplantıda çileden çıkan kulüp yetkilisi federasyon başkanına etek fırlattı

Hakem kararlarından memnun olmayan Olympiakos Başkan Yardımcısı Kostas Karapapas, Yunanistan Futbol Federasyonu ile yapılan toplantıda, federasyon başkanı ve yetkililerine etek fırlattı. Yaşanan anlara ait görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.