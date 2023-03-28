Tolunay Kafkas gitti, şaha kalktılar! Ümit Milli Takım, Kosova'yı 4 golle geçti

Son 5 maçta 1 galibiyet alan Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, teknik direktör Tolunay Kafkas'ın görevden alınması sonrası ilk maçında Kosava'yı 4-2 mağlup etti. Böylece millilerin yeni hoca Levent Sürme, ilk karşılaşmasında sahadan galibiyetle ayrıldı.

Türkiye Ümit Milli Takımı, Alanya'daki özel maçta Kosova'yı konuk etti. Ay-yıldızlı ekip yeni teknik direktörü Levent Sürme yönetimindeki ilk karşılaşmasında sahadan 4-2 galibiyetle ayrıldı.

BERTUĞ DUBLE YAPTI

Karşılaşmada ay-yıldızlı ekibe galibiyeti getiren golleri 3 ve 8. dakikada Bertuğ Yıldırım, 42 dakikada Kenan Yıldız ve 69. dakikada Ravil Tagir kaydetti. Kosova'nın golleri ise 35 ve 54. dakikada(p) Emerllahu attı.

LEVENT SÜRME GALİBİYETLE BAŞLADI

Son 5 maçında 1 galibiyeti bulunan Ümit Milli Takım'da teknik direktör Tolunay Kafkas geçtiğimiz gün görevden alınmıştı. Ay-yıldızlı ekip yeni hocası Levent Sürme yönetiminde çıktığı ilk maçta sahada galibiyetle ayrıldı.