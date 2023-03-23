Tolunay Kafkas'ın imza töreninde gergin anlar! Başkan Faruk Koca'nın tepkileri toplantıya damga vurdu

Spor Toto Süper Lig ekibi Ankaragücü, teknik direktörlük koltuğuna Ümit Milli Takım'dan ayrılan Tolunay Kafkas'ı getirdi. Çiçeği burnunda teknik direktör Kafkas, takıma inandığını ve gelecek için umutlu olduğunu söyledi.

"PROVAKATİF SORULAR"

Başkan Koca, kulübün ekonomik durumuyla ilgili çarpıcı açıklamar yaptı. Koca, istifa eden sportif direktör Emre Yıldız'la ilgili gelen soruda gerginlik yaşadı. Basın mensubuna, "Ben size kiminle çalıştığınızı soruyor muyum? Provakatif sorular bunlar" diyerek tepki gösterdi.

İşte Faruk Koca'nın açıklamaları:

"KENDİSİNİ BEN GÖNDERMEDİM"

"Emre Yıldız istifa etti, ayrıldı. Tabii ki görüşebilirim. İki yıldır süreci birlikte sürdürüyorduk, geçmiş bağlantıları var. Devam etse herhalde hocamızı Emre Yıldız arardı. Tolunay Kafkas'la görüşmesi olmadı. Ben neden insani ilişkimi keseyim, bu nasıl bir akıl. Emre Yıldız'ı ben göndermedim, kendisi istifa etti, ben yine göndermezdim. Kulüple hiçbir ilişkisi yoktur. Bir oyuncuyla alakalı süreç gelişince onu bilen biri olarak danışamaz mıyız? Bu provokatör soruları anlamıyorum. Ayıp denilen bir şey var. Bir başkan kiminle çalışacağına kendisi karar verir. Ben tribün grubuna karışıyor muyum? Böyle bir ayıp olur mu? Tolunay hocayla çalışma kararını ben verdim, yönetime getirdim. Bizde kararlar birlikte alınıyor."

"200 MİLYON LİRA GETİREN VARSA BAŞKANLIĞI DEVREDEYİM"

Kulübün transfer yasağını kaldırmak için 40 milyon euro verdik. Geldiğimden beri 1 milyar 350 milyon lira bu kulübe sponsorluk ve yönetimden para bulduk. İnşallah bu sezon sonu, bu kulübün futbolcusuna, sağa sola hiçbir borcu kalmayacak. Bu kulüp sezon sonu borçsuz olacak. Kulübün borcu olduğunu söyleyenler 200 milyon lira getirsinler başkanlığı devrediyorum haydi. Sezon bittiğinde hiçbir futbolcunun alacağı kalmayacak.