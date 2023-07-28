Tolunay Kafkas: Elit oyuncuları takıma kazandırmak için mücadele vereceğiz

MKE Ankaragücü teknik direktörü Tolunay Kafkas, yeni sezon öncesi yapılan hazırlıklara ilişkin açıklamalarda bulundu. Kafkas, Türk oyuncu tercihini stoper ve orta sahadan yana kullanacaklarını belirtirken, İstanbul takımlarından fırsat transferi olursa Diego Rossi'yi istediğini söyledi. Ayrıca, Beridze'nin takımdan ayrılma durumuna ilişkin bir tasarrufu olmadığını ifade etti. Kafkas, genç oyuncu Astanakulov'un ise çok öne çıkacağını ve büyük potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

"Elit oyuncuları takıma kazandırmak için mücadele vereceğiz"

"Beridze illa gitsin diye bir tasarrufum yok"

Tolunay Kafkas, bu sezon 17 yaşındaki Kırgız hücum oyuncusu Astanakulov'un çok öne çıkacağını ve süre alma şansının çok yüksek olduğunu belirterek, "Çok yetenekli bir kanat. Ankaragücü'ne çok uzun yıllar hizmet edecek ve büyük paralar kazandıracak, ben öyle görüyorum" ifadelerini kullandı.