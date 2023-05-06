- Tolunay Kafkas: "Bu takım taraftarın özlediği gibi bir futbol oynayacak" Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, "Kimseye şirin gözükmek için bir şey söylemiyorum öyle bir yapım da yok. Bu takım onların özlediği gibi bir futbol oynayacak" dedi.

- Tolunay Kafkas : "Bu takım taraftarın özlediği gibi bir futbol oynayacak"

ANKARA - Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, "Kimseye şirin gözükmek için bir şey söylemiyorum öyle bir yapım da yok. Bu takım onların özlediği gibi bir futbol oynayacak" dedi.

Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynanan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçına dair açıklamalarda bulundu. Deplasmanda oynanan ve Ankaragücü'nün 1-0 yenildiği maça dair Kafkas, kupa maçının iki ayaklı bir maç olduğunu belirterek, Eryaman Stadı'nda oynanacak olan maçta turu geçmek için ellerinden gelene yapacaklarını açıkladı. Medipol Başakşehir maçında beklentinin altında bir futbol oynadıklarını dile getiren Kafkas, "Ben ne yaptığımı biliyorum, bu camiayı biliyorum. Belli nedenleri var, oyun ve taktikle ilgili ama bu konulara çok girmek istemiyorum. Burada bir hata varsa bu hata benim. Biz geldiğimizden beri belli bir oyun konsepti kurduk. Bu oyun konseptinde de ısrarla devam etmeye çalışıyoruz. Ankaragücü büyük bir camia ve bu takım bu camiaya yakışır bir oyun oynayacak. Son maç beklentilerin altında kaldık, bunun farkındayım. Burada bir hata varsa bütün sorumluluk bana ait. İkinci bir maçımız var. ben taraftara şunu söylemek istiyorum; ikinci maçta her şeyimizi ortaya koyacağız. Ligde bulunduğumuz konum da belli o yüzden bir an önce puan ve puanlar almamız gerekiyor, biraz daha üste çıkmamız gerekiyor" diye konuştu.

"Genç ve yıldız takımda oynadım, dinamiklerini çok iyi biliyorum"

Kendisinin bu takımın sadece teknik direktörü olmadığını aynı zamanda taraftarı olduğunu sözlerine ekleyen Kafkas, "Ben bir Hayati Soydaş değilim, bir Sadık ağabey değilim, bir Nazmi değilim, bir Hakan Kutlu hiç değilim. Haddimi ve yerimi biliyorum ama ben bu tribünlerden çıktım, genç ve yıldız tamında oynadım, dinamiklerini çok iyi biliyorum. Buralar kitle, taraftar takımı. Kimseye şirin gözükmek için bir şey söylemiyorum öyle bir yapım da yok. Bu takım onların özlediği gibi bir futbol oynayacak. Son maçta bir düşüş yaşadık, bunlar olabilir. Maçlarda bazen deplasman fobisi oluyor ama bu iki ayaklı bir maç, 'maçı buraya taşıyalım' gibi şeyler var. Ankaragücü takımı benim burada olduğum sürece nasıl oynaması gerektiğini biliyor ve o şekilde oynayacak. Eğer ben bu şekilde oynatamazsam bırakın sonuçları gereğini de yapabilecek karaktere ve yapıya sahibim. Önemli olan bu takımın iyi futbol oynaması. Şimdiye kadar oynadık bundan sonra da bu takım içeride ve dışarıda oynayacak. Taraftar da rahat olsun bir hata bir sorun varsa bütün sorumluluk bende" ifadelerini kullandı.

"En az büyük takımlar kadar oyun anlayışımızı ortaya koymamız lazım"

Ligde oynanacak olan Trabzonspor maçı ile ilgili de konuşan Kafkas, "Biliyorsunuz bunlar büyük takımlar. Bu takımlarla iyi oynamak için en az onlar kadar içeride ve dışarıda oyun anlayışımızı ortaya koymamız lazım. Bizim oyun anlayışımız kolay bir oyu anlayışı değil. bazı oyuncularımızın üstüne çok yük bindi. Bazı bölgelerde alternatif oyuncu sıkıntımız var. Bazı oyuncularımız da peyderpey kullanmaya çalışıyoruz. Sezonun sonuna geldik bunu böyle devam ettireceğiz" dedi.

Kendi içimizde bazı durumlarımız var; mesela Hanousek, Sowe, Kitsiou gibi oyunculara çok yük bindi, Hasan Ali'nin sakatlığı var, Oku'nun ayak bileğinde bir problem var. Herkes fedakarlık yapıp bir şeyler yapıyor. Ben kendi adıma şunu söylüyorum; bu camiaya yakışır bir futbol oynatmak zorundayım. Buralar küçük camialar değil" değerlendirmesinde bulundu.