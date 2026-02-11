Haberler

Muğlaspor Sportif Direktörü Tolga Tağ, Ameliyat Sonrası Takımını Yalnız Bırakmadı

Muğlaspor Sportif Direktörü Tolga Tağ, Ameliyat Sonrası Takımını Yalnız Bırakmadı
Güncelleme:
Muğlaspor'un Sportif Direktörü Tolga Tağ, onkolojik hastalığına rağmen İnegölspor maçını stadyumdan takip ederek takıma destek verdi. Taraftarlar, Tağ için geçmiş olsun tezahüratları yaptı.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk yarışı veren Muğlaspor'da geçen ay onkolojik rahatsızlık yaşayıp ameliyat olan Sportif Direktör Tolga Tağ, takımı pazar günü İnegölspor maçında yalnız bırakmadı. Ağır bir ameliyat geçiren Tağ, rahatsızlığına rağmen İnegölspor karşılaşması için stada geldi. Tedavi süreci devam eden Sportif Direktör Tağ, maçı tribünden takip ederken Başkan Menaf Kıyanç eşliğinde taraftarları selamladı. Taraftarlar ise Tolga Tağ'a tek ses geçmiş olsun tezahüratlarını yaparak alkışlarla moral verdi.

Muğlaspor'un 3-0 kazandığı mücadelenin ardından sahaya inen Tolga Tağ, takımla birlikte taraftarlara üçlü çektirdi. Muğlaspor'da Başkan Kıyanç ve yönetim, başarılı sportif direktörü ameliyat olduğu dönemde hastanede de yalnız bırakmamıştı. Daha önce 2023 yılında kanseri yenen Tolga Tağ, geçen sezon Muğlaspor'da 3'üncü Lig'de şampiyonluk yaşayıp 18 yıl sonra 2'nci Lig'e çıkarak yine zirve yarışı veren takımın mimarlarından olmuştu.

