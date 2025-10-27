Tolga Özbek, U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Bronz Madalyayı Kazandı
Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Tolga Özbek, serbest stil 61 kiloda bronz madalya mücadelesinde Bulgar rakibi Erdal Shukri Galip'i 11-1 yenerek U23 dünya üçüncüsü oldu.
Milli güreşçci Tolga Özbek, U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Kazakistanlı Merey Bazarbayev'i 11-6, Azerbaycanlı Ceyhun Allshverdiyev'i 6-4 yenerek yarı finale yükselmişti. Yarı finalde Kırgız rakibi Omurbek Asan Uluu'ya mağlup olan Özbek, bronz madalya maçında rakibini 11-1 yendi ve üstün bir performans sergileyerek bronz madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL
