Tolga Özbek, bronz madalya kazandı
U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 61 kiloda yarışan Tolga Özbek, Belarus, Rusya ve Moldova'dan rakiplerini geride bırakarak bronz madalya elde etti.
U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde Tolga Özbek bronz madalya kazandı.
U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 61 kiloda Tolga Özbek, Belarus rakibi Herbert Akapian'ı 8-3 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Bu turda Rus rakibi Anzor Mazhidov'u 14-5 mağlup ederken, yarı finalde
Ermeni rakibi Levik Mikayelyan'a kaybetti. Bronz madalya için karşılaştığı repesajdan gelen Moldovalı Vasile Marcu'yu 2-1 ile geçen Özbek, Avrupa üçüncüsü oldu. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı