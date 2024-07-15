Üye Girişi
Haberler

Tokat'ta Yamaç Paraşütü Yarışmaları Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta bin 600 metre yükseklikte bulunan Topçam Yaylası'nda düzenlenen Recep Yazıcıoğlu XC Open Tokat Yamaç Paraşütü Yarışmaları başladı. Yarışmaya 128 sporcu katıldı.

Tokat'ta bin 600 metre yükseklikte bulunan Topçam Yaylası'nda düzenlenen Recep Yazıcıoğlu XC Open Tokat Yamaç Paraşütü Yarışmaları başladı.

Recep Yazıcıoğlu XC Open Tokat Yamaç Paraşütü Yarışmaları, Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi, Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Tokat İl Özel İdaresi ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu işbirliğinde düzenleniyor. Tokat'ta bin 600 metre yükseklikte bulunan Topçam Yaylası'nda gerçekleştirilen ve 6 gün sürecek olan yamaç paraşütü mesafe yarışmasına 30 yabancı, 72 yerli ve 8 milli sporcu olmak üzere 128 sporcu katıldı. Yarışmanın startını Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ile birlikte protokol üyeleri verdi. Başkan Yazıcıoğlu konuşmasında, "Doğa sporları aşığı bir babanın evladı olarak, Tokat Belediye Başkanı olduğum günden itibaren benimde doğa sporlarına çok büyük bir ilgim var. Bu tarz etkinliklerin en önemli amacı da bulunduğu ili tanıtmak. Biz şuanda 110 sporcuyla XC Open Recep Yazıcıoğlu Yamaç Paraşütü etkinliğini gerçekleştiriyoruz. Bu etkinlikleri ilerleyen yıllarda daha da artıracağız. Amacımız hem spora destek olmak gençlerimize örnek teşkil etmek. Aynı zamanda da Tokat'ımızın tanıtımına büyük bir katkı sağlayacak" dedi.

Açılış töreninin ardından bölge ve hava durumu hakkında bilgi verilen yarışmacılar sıra ile havalanmaya başlayarak en uzun mesafe rekorunu kırmaya çalıştı. Pazar günü yapılacak bireysel ve takım puanlarının hesaplanması sonrasında tamamlanacak yarışmada dereceye girenlere ödülleri verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Recep Yazıcıoğlu Topçam Tokat Spor Spor Güncel Haberler

Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor

Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor

 İzmir'in Çeşme ilçesindeki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Çeşme ilçesindeki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti

 8 yıl geçse de izleri hala duruyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler

8 yıl geçse de izleri hala duruyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler

Bakmadan Geçme

Rize'de yaş çay bahçesinde ceset! Cesedin kimliği belirlendi mi? Olay ne, ne zaman oldu? Temmuz ayı emekli maaşı ne zaman yatacak? SSK - BAĞ-KUR en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Can Yaman'ın yeni sevgilisi kim? Can Yaman şu an nerede yaşıyor? Prens William'ın Euro 2024 final maçında neden sinirlendi? Prens William kime hakaret etti? Rabia Soytürk kimdir? Rabia Soytürk kaç yaşında ve nereli? Rabia Soytürk hangi dizilerde oynadı? BİM 16 Temmuz Salı aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? 16 TEMMUZ BİM AKTÜEL KATALOGU İzmir'deki yangında kaç kişi öldü? İzmir'deki yangın söndürüldü mü, ne oldu? EMEKLİ EK ZAMMI NE KADAR OLACAK? Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Emekliye ek zam yapılacak mı? FED faiz kararı toplantısı ne zaman? FED faizi indirirse ne olur? GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? Galatasaray- Fortuna Düsseldort hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda? İzmir Çeşme'de orman yangını söndürüldü mü, son durum nedir? İzmir'de orman yangını nerede çıktı? Ben ve Babam-Vatan filmi konusu nedir, gerçek hikaye mi? Ben ve Babam-Vatan filmi hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Hava sıcaklığı haberleri 15 Temmuz: İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklığı kaç derece? Yüzde kaç nem var? 1 Sterlin, Pound kaç TL? Sterlin ne kadar? 15 Temmuz Güncel Sterlin/Pound kuru! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 15 TEMMUZ | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul baraj doluluk oranı!
Evden ayrılmak isteyen kiracıya 3 gün işkence yaptılar! Kadın kıyafeti giydirip müzik eşliğinde oynattılar

Evden ayrılmak isteyen kiracıya 3 gün işkence yaptılar! Kadın kıyafeti giydirip müzik eşliğinde oynattılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title