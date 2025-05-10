İstanbul'da metrobüs kazası: 1 ölü, 20 yaralı

İstanbul'da metrobüs kazası! Ölü ve yaralılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör belasından kurtulacağız, her an müjde alabiliriz

PKK kendini ne zaman feshedecek? Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
Pakistan ve Hindistan ateşkes ilan etti

Hindistan ve Pakistan arasında ateşkes! Masada Türkiye de vardı
İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son seçim anketinde büyük sürprizler var

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son ankette sürprizler var

Tokat'ta Geleneksel Türk Okçuluğu Heyecanı

Tokat'ta Geleneksel Türk Okçuluğu Heyecanı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta 9-11 Mayıs 2025 tarihlerinde düzenlenen Geleneksel Türk okçuluğu grup müsabakaları, 21 ilden gelen 850 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Gençler, tarihi yay ve oklarla yeteneklerini sergileyerek izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Tokat'ta düzenlenen Geleneksel Türk okçuluğu grup müsabakaları, 21 ilden gelen yüzlerce sporcunun katılımıyla güzel mücadelelere sahne oldu.

Tokat 9-11 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleşen spor şölenine ev sahipliği yapıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen okul spor faaliyetleri geleneksel Türk okçuluğu grup müsabakaları, 21 ilden 117 takım ve 850 kişilik spor kafilesinin katılımıyla Tokat Gaziosmanpaşa Stadyumu'nda tüm heyecanıyla sürdü. Ata sporunu yaşatan genç okçular, tarih kokan yay ve oklarıyla kıyasıya mücadele etti. Gençler hünerlerini sergileyerek izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı

Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı

Türkiye'nin ilk türbanlı valisi, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
Özel çocukları tokatlayan kadın öğretmen tutuklandı

Görüntülerin ele verdiği kadın öğretmen cezaevine gönderildi
Konyalı sunucu, Türkiye'yi tehdit eden Hintli generale böyle ayar verdi

Konyalı sunucu, Türkiye'yi tehdit eden Hintli generale ayar verdi
Türkan Şoray, 52 sene sonra Meryem Ana Kilisesi'ni ziyaret etti

52 yıl sonra ilk kez ziyaret etti: Duygusal anlar yaşandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.