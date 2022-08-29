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Tokat spor haberleri: Beşiktaş-Sivasspor maçının VAR hakemi Serkan Tokat

Spor Haberleri

Tokat spor haberleri: Beşiktaş-Sivasspor maçının VAR hakemi Serkan Tokat

Tokat haber... DG Sivasspor'un bugün deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Serkan Tokat oldu.

DG Sivasspor'un bugün deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Serkan Tokat oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor, Beşiktaş'a konuk olacak. Saat 21.45'te başlayacak mücadelede hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ali Şansalan olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Serkan Tokat oturacak. Tokat'a, AVAR olarak Emre Malok eşlik edecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Sivasspor Beşiktaş Tokat Spor Haberler

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