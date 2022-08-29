Tokat spor haberleri: Beşiktaş-Sivasspor maçının VAR hakemi Serkan Tokat Spor Haberleri Tokat haber... DG Sivasspor'un bugün deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Serkan Tokat oldu. DG Sivasspor'un bugün deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Serkan Tokat oldu. Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor, Beşiktaş'a konuk olacak. Saat 21.45'te başlayacak mücadelede hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ali Şansalan olacak. Bu müsabakada VAR koltuğunda Serkan Tokat oturacak. Tokat'a, AVAR olarak Emre Malok eşlik edecek. - SİVAS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Sivasspor Beşiktaş Tokat Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Tokat spor haberleri: Beşiktaş-Sivasspor maçının VAR hakemi Serkan Tokat - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.