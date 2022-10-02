Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tokat haberi: Erdoğan Yeşilyurt ligdeki ilk golünü attı

Spor Haberleri

Tokat haberi: Erdoğan Yeşilyurt ligdeki ilk golünü attı

Tokat haberler... Sivassporlu futbolcu Erdoğan Yeşilyurt, Hatayspor maçında attığı golle bu sezon ilk kez rakip fileleri havalandırdı.

Sivassporlu futbolcu Erdoğan Yeşilyurt, Hatayspor maçında attığı golle bu sezon ilk kez rakip fileleri havalandırdı.

Süper Lig'de Hatayspor ile karşılaşan Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt rakip fileleri bu sezon ilk kez havalandırdı. Erdoğan, müsabakanın 23. dakikasında bu sezonki ilk golünü kaydederek, golden sonra arkadaşlarıyla sevinç yaşadı ve golü locada oturan ailesine armağan etti.

Yeşilyurt, bu sezon 5 lig maçında maçta görev aldı. 1 kez sarı kart gören Erdoğan, 4 kez de ilk 11'de görev aldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Erdoğan Yeşilyurt Hatayspor Sivasspor Yeşilyurt Spor Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title