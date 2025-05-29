Tokat Belediyesi BELMEK Yıl Sonu Etkinliği Üzerine

Tokat Belediyesi BELMEK Yıl Sonu Etkinliği Üzerine
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Tokat Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) yıl sonu etkinliği Hıdırlık Meydanı'nda düzenlendi. Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, etkinlikte kursiyerlerin ürettiği ürünlerin sergilendiğini ve yeni BELMEK kursları açmayı planladıklarını duyurdu. Ayrıca, 'Tokat kandili' temasıyla kıyafet defilesi gerçekleştirildi.

Tokat Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) zanaat atölyeleri yıl sonu etkinliği gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, BELMEK zanaat atölyeleri tarafından düzenlenen yıl sonu etkinlik programı, Hıdırlık Meydanı'nda kurulan sergi stantlarıyla başladı.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, burada yaptığı konuşmada, çok güzel bir etkinliğe imza attıklarını belirterek, "Başta Yasemin hanım ve kurs müdürlerimize teşekkür ediyorum. Tokat'ımızın ne kadar bereketli ve kıymetli bir yer olduğuna bir kez daha şahit olduk. Hanımefendilere gösterdikleri zerafetli yürüyüşlerinden ve gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bugün bu alanda kurulan stantlarımızda BELMEK kurslarımızda eğitim gören kursiyerlerimize ait birbirinden değerli ürünler sergileniyor. BELMEK'ler birer meslek edindirme kursları olarak faaliyet gösteriyor. İnşallah önümüzdeki yıl üç yeni BELMEK açarak sayısını artıracağız." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, "Tokat kandili" temasıyla işlenen Tokat'a özgü kıyafetlerin yer aldığı defile de gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Spor
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