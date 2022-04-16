Tokat Belediye Plevne Spor takımı Bal ligine yükseldi

Tokat Belediye Plevne Spor takımı Erbaa Gençlik Sporu 4-0 yenerek bal ligine yükseldi.

Tokat Gaziosmanpaşa Stadyumu'nda Tokat Belediye Plevne Spor ile Erbaa Gençlik Spor takımı Bölgesel Amatör Ligi yükselme final maçında karşılaştı. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği maçta Tokat Belediye Plevne Spor takımı ilk yarı 33. dakikada Ahmet Uzun'un attığı golle 1-0 öne geçerek üstünlüğünü korudu. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Tokat ekibi ikinci yarıda 70. dakikada Emre Sarıkaya, 78. dakikada Ahmet Uzun ve 90. dakikada Hasan Tokgöz attığı golle skoru 4-0 yaptı. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Tokat Belediye Plevnespor taraftarları büyük sevinç yaşadı. Tokat Belediye Başkanı ve Kulüp Başkanı Eyüp Eroğlu futbolcuları sahada tebrik ederek sevinçlerine ortak oldu. Başkan Eroğlu, takımın güzel bir skorla şampiyonluğunu ilan ettiğini söyledi. Hedeflerinin 3. Lige çıkmak olduğunu belirten Başkan Eroğlu, "Tüm gayemiz 3. Ligden sonra 2. Lige çıkarak Tokat'ı hak ettiği yere ulaştırmak. Bizim hedefimiz bu. İnşallah bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi. - TOKAT