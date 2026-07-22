TOFAŞ Basketbol Takımı Tre'Shawn Thurman ile Anlaştı

TOFAŞ Basketbol Takımı, kadro yapılanma çalışmaları kapsamında Safiport Erokspor'da forma giyen Birleşik Amerikalı forvet Tre'Shawn Thurman ile anlaşma sağladı.

2026-2027 sezonu kadro yapılanma çalışmalarını sürdüren TOFAŞ, forvet rotasyonuna bir takviye daha gerçekleştirdi. Mavi-yeşilliler, geçtiğimiz sezon ligde Safiport Erokspor forması giyen Birleşik Amerikalı oyuncu Tre'Shawn Thurman ile sözleşme imzaladı. Kolej kariyerinde Amerikan Kolej Basketbol Ligi (NCAA) takımlarından Omaha ve Nevada üniversitelerinde forma giyen, ardından 3 sezon NBA G-League'de deneyim kazanan Thurman, Avrupa'ya ilk adımını 2022-2023 sezonunda Belçika takımlarından Filou Oostende'de atmıştı. Sonraki 2 sezonda ise Litvanya temsilcisi Wolves Twinsbet'te görev yapan Tre'Shawn Thurman, 2025-2026 sezonu öncesi Türkiye'nin yolunu tutarken, geride kalan sezonda Safiport Erokspor formasıyla Basketbol Süper Ligi'ndeki 30 maçta maç başına 8 sayı (yüzde 33.3 üçlük), 2.6 ribaund ve 0.9 asist ortalamaları yakaladı. 1995 doğumlu ve 2.01 metre boyundaki basketbolcu, uzun forvet (4) ve kısa forvet (3) pozisyonlarında görev yapıyor.

TOFAŞ Basketbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Atletizmi, enerjisi ve hem içeriden hem dışarıdan skor üretebilen modern forvet profiliyle öne çıkan Tre'Shawn Thurman'a ailemize hoş geldin diyor; 2026-2027 sezonu için başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı