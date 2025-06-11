TOFAŞ, Başantrenör Orhun Ene ile Yollarını Ayırdı

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından TOFAŞ, başantrenör Orhun Ene ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, Ene'ye katkılarından dolayı teşekkür etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, başantrenör Orhun Ene ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulübün açıklamasında, 2022-23 sezonunda takımın başına getirilen Orhun Ene ile yolların ayrılması konusunda karşılıklı anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Değerli antrenörümüz sayın Ene'ye kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Sergen Sezgin - Spor
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