TOFAŞ, Bahçeşehir Koleji'ne Yenildi

TOFAŞ, Bahçeşehir Koleji'ne Yenildi
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Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında TOFAŞ, evinde Bahçeşehir Koleji'ne 86-75'lik skorla kaybetti. Maçın periyotları 16-24, 39-44 ve 63-62 şeklinde sonuçlandı.

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Duhan Köyiçi, Alper Gökçebel

TOFAŞ: Perez 2, Yiğitcan Saybir 8, Trifunovic 18, Pasecniks 9, Obrien 6, Reed 14, Berk Demir 5, Bankston 13, Özgür Cengiz, Demircan Demir

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Smith 11, Massinburg 20, Furkan Haltalı 2, Cavanaugh 14, Bouteille 13, Şehmus Hazer 4, Simonovic 2, Ponitka 4, Odiase 10, Furkan Korkmaz 6

1'İNCİ PERİYOT: 16-24

DEVRE: 39-44

3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-62

BASKETBOL Süper Ligi'nin 28'inci haftasında TOFAŞ, konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ne 86-75 yenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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