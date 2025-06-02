TOFAŞ, Bahçeşehir Koleji'ne Uzatmada Yenildi

Memet Can YEŞİLBAŞ / BURSA,

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Kerem Baki, Kaan Büyükçil, Alper Özgök

TOFAŞ: Reed 34, Perez 21, Bankston 9, Yiğitcan Saybir 8, O'Brien 7, Trifunovic 5, Tolga Geçim 4, Pasecniks 4

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Cavanaugh 23, Kenan Sipahi 20, Furkan Korkmaz 14, Odiase 13, Simonovic 8, Ponitka 8, Bouteille 5, Şehmus Hazer 5

1'İNCİ PERİYOT: 30-22

DEVRE: 53-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-68

NORMAL SÜRE: 85-85

Türkiye Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final 3'üncü maçında TOFAŞ, sahasında konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ne normal süresi 85-85 biten karşılaşmanın uzatma bölümünde 96-92 mağlup oldu. Bahçeşehir Koleji, bu galibiyetle seride durumu 2-1'e getirdi ve yarı finale yükseldi.