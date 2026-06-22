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TOFAŞ, Birleşik Amerikalı pivot Terrell Carter ile sözleşme imzaladı

TOFAŞ, Birleşik Amerikalı pivot Terrell Carter ile sözleşme imzaladı
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TOFAŞ Basketbol Takımı, 2026-2027 sezonu için Rusya'nın Betcity Parma takımında oynayan Birleşik Amerikalı pivot Terrell Carter ile anlaştı. Carter, kariyerinde Portekiz ve Bosna Hersek liglerinde şampiyonluklar yaşadı.

TOFAŞ Basketbol Takımı, 2026-2027 sezonu kadro yapılanması çalışmaları kapsamında Rusya'nın Betcity Parma takımında forma giyen Birleşik Amerikalı pivot Terrell Carter ile anlaşma sağladı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren TOFAŞ, daha önce 2019-2020 sezonunda Ankara Anadolu Basket forması giyen ve son olarak da Rusya'nın Betcity Parma takımında forma giyen Birleşik Amerikalı pivot Terrell Carter ile anlaşma sağladı. Carter, kariyerinde 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında Benfica ile Portekiz Ligi şampiyonluğu, 2024-2025 sezonunda ise BC Igokea m: TEL ile Bosna Hersek Ligi şampiyonluğu yaşamıştı. Geride kalan 2025-2026 sezonunu Rusya VTB United League'de Betcity Parma formasıyla geçiren deneyimli oyuncu, 41 karşılaşmada maç başı 13 sayı, 5,9 ribaund, 2,5 asist, 1,2 top çalma ve 1 blok ortalamalarıyla mücadele etti.

1996 doğumlu ve 2.08 metre boyundaki basketbolcu, pivot (5) pozisyonunda görev yapıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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