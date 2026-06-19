TOFAŞ, Birleşik Amerikalı pivot Jamuni Mcneace'yi kadrosuna kattı
TOFAŞ Basketbol Takımı, 2026-2027 sezonu kadro yapılanması kapsamında daha önce Yalova Belediyespor'da da oynayan Birleşik Amerikalı pivot Jamuni McNeace'i transfer ettiğini açıkladı.
TOFAŞ Basketbol Takımı, son olarak Fransa'da Cholet Basket forması giyen Birleşik Amerikalı pivot Jamuni McNeace'i kadrosuna kattığını duyurdu.
2026-2027 sezonu kadro yapılanma çalışmalarına devam eden TOFAŞ, Fransa'da Cholet Basket forması giyen Birleşik Amerikalı pivot Jamuni McNeace'i kadrosuna kattı. Daha önce ülkemizde 2022-2023 sezonunda Semt77 Yalova Belediyespor forması giyen ve son olarak Fransa'da Cholet Basket adına görev yapan McNeace, 2025-2026 sezonunda Fransa Elite ProA Ligi'nde 31 maçta 10.6 sayı, 5 ribaund, 0.9 blok; Basketball Champions League'de ise 8 maçta 11.1 sayı, 4.4 ribaund maç başı ortalamalarıyla sezonu tamamladı.
Geride kalan sezonda TOFAŞ Basketbol Takımı'na karşı üç Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in karşılaşmasında rakip olan Jamuni McNeace, ilk maçta 5 sayı, 6 ribaund, 2 asist; ikinci maçta 18 sayı, 4 ribaund, 1 blok ve üçüncü maçta ise 14 sayı, 4 ribaund, 2 asist istatistikleriyle oynamıştı.