Aliağa Petkimspor: 73-71
Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında TOFAŞ, sahasında Aliağa Petkimspor'u 73-71 mağlup etti. İlgili maçta TOFAŞ'ın en skorer ismi Alex Perez olurken, Aliağa Petkimspor'dan David Efianayi dikkat çekti.
STAT: TOFAŞ
HAKEMLER: Mehmet Şahin, Fatih Arslanoğlu, Batuhan Söylemezoğlu
TOFAŞ: Alex Perez 17, Hugo Besson 17, Furkan Korkmaz 11, Yiğitcan Saybir 9, Sadık Emir Kabaca 7, Marek Blazevic 6, Lynn Kidd 4, Tolga Geçim 2
ALİAĞA PETKİMSPOR: David Efianayi 23, Stanley Whittaker 16, Roberts Blumbergs 8, Yannick Ayrton Franke 8, Jaylon Brown 5, Troy Selim Şav 4, Jehyve Floyd 3, Emre Sonsırma 2, Martynas Sajus 2
1'İNCİ PERİYOT: 13-21
DEVRE: 35-47
3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-58
Basketbol Süper Ligi'nin 30'uncu haftasında TOFAŞ, sahasında ağırladığı Aliağa Petkimspor'u 73-71 mağlup etti.