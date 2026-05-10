Aliağa Petkimspor: 73-71

Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında TOFAŞ, sahasında Aliağa Petkimspor'u 73-71 mağlup etti. İlgili maçta TOFAŞ'ın en skorer ismi Alex Perez olurken, Aliağa Petkimspor'dan David Efianayi dikkat çekti.

STAT: TOFAŞ

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Fatih Arslanoğlu, Batuhan Söylemezoğlu

TOFAŞ: Alex Perez 17, Hugo Besson 17, Furkan Korkmaz 11, Yiğitcan Saybir 9, Sadık Emir Kabaca 7, Marek Blazevic 6, Lynn Kidd 4, Tolga Geçim 2

ALİAĞA PETKİMSPOR: David Efianayi 23, Stanley Whittaker 16, Roberts Blumbergs 8, Yannick Ayrton Franke 8, Jaylon Brown 5, Troy Selim Şav 4, Jehyve Floyd 3, Emre Sonsırma 2, Martynas Sajus 2

1'İNCİ PERİYOT: 13-21

DEVRE: 35-47

3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-58

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
