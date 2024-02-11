TOFAŞ, Aliağa Petkimspor'u mağlup etti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında TOFAŞ, Aliağa Petkimspor'u 84-71 yenerek galibiyetini aldı.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Tolga Edis, Umut Özgün Ergün
TOFAŞ: Özgür Cengiz 2, Winston 18, Tevfik Akdamar, Homesley 14, Ege Demir 2, O'Brien 13, Sakic 14, Wiley 15, Mustafa Kurtuldum 6
Aliağa Petkimspor: Efianayi 20, Starks 23, Zorkis 5, Yunus Emre Sonsırma 3, Mahir Ağva 5, Yavuz Gültekin, Simmons 6, Aldridge 9, Emre Tanışan
1. Periyot: 21-28
Devre: 45-38
3. Periyot: 66-54
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında TOFAŞ, konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u 84-71 yendi.